Sentyabrda var-dövlət onları gözləyir - Ən şanslı üç bürc

Həyatda nəyəsə nail olmaq üçün intensiv templə çalışmaq lazımdır. Lakin astrologiya ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə, bu detal 3 bürcə aid deyil. Onlar az işləsələr də, çox qazanmağı bacarırlar.

Metbuat.az heç bir maddi çətinliklə üzləşməyən üç bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Pulun başqa bir adı Buğadır. Buğa bürcü ömürləri boyu pulu maqnit kimi özünə çəkir. Zəhməti ilə hörmət qazanan əzmkar, səbirli və çalışqan insanlar olan Buğalar var-dövlət əldə etməkdə də çox müvəffəqiyyətlidirlər.

Həyatdan həzz almaq istəyən Şirlər pulu israf etməyi sevirlər. Məqsədlərinə çatmaq üçün böyük əzmkarlıq göstərən Şirlər, şanslıdan daha çox uğurludurlar.

İstedadlı Qoçların isə edə bilməyəcəyi heç bir iş yoxdur. Şöhrətpərəstliyi və səyi nəticəsində sərvəti maqnit kimi özünə çəkirlər. Əllərində olan pulun hesabını verməyən Qoçlar onları yenidən qazanmağın yolunu da yaxşı bilir. Rəqabət ruhu ilə işlərində uğur qazanan Qoçlar pul qazanmağı da əyləncəyə çevirə bilirlər.

Aidə / Metbuat.az

