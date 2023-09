Məşhur aşpaz və aparıcı Ağakərim Şamidzadə yeni mövsümdən ATV-də çalışacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mətbəxdə AĞA” layihəsi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq aparıcının artıq efir anonsu yayımlanmağa başlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.