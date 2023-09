Leo Messi "2023 Ballon D'Or" mükafatını qazanacaq əsas namizəddir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Goal" nəşri məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, qalib 30 oktyabrda açıqlanacaq.

