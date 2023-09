ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken və Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ilə Kiyevdə "McDonald's" restoranında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki ölkənin baş diplomatları birgə qəlyanaltı ediblər.

Blinken qızardılmış kartof, Kuleba isə albalı piroqu sifariş edib.

Söhbət zamanı ukraynalı nazir "McDonald's" haqqındakı xatirələrini Blinkenə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.