İlin ən yaxşı gənc oyunçusu adına 10 namizəd - SİYAHI

"France Football" ilin ən yaxşı gənc oyunçusu adına namizədləri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafat uğrunda 21 yaşa qədər olan 10 namizəd mübarizə aparacaq.

Rasmus Hoylund ("Mançester Yunayted")

Alexandro Balde (Barselona)

Pedri (Barselona)

Eduardo Kamavinqa ("Real")

Xavi Simmons ("Leyptsiq")

Camal Musiala ("Bavariya")

Jud Bellinqem ("Real")

Antonio Silva ("Benfika")

Qavi ("Barselona")

Elie Vai ("Lans")

Qeyd edək ki, qalib oktyabrın 30-u keçiriləcək "Qızıl top"un mükafatlandırma mərasimində bilinəcək.

