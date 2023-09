ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının uşaq cərrahiyyəsi şöbəsinin professoru Elmira Pənahova vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Univeristeti məlumat yayıb.

