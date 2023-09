Baş nazir Qərar imzaladı

Peşə təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 31 oktyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb.

Qərarla “Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

“Sənətşünaslıq, mədəniyyət və incəsənət” peşə istiqaməti üzrə” hissəsində:

1. “030103 Reklam işi” ixtisas qrupuna “Reklam işçisi” ixtisasından sonra “Reklam dizayneri” ixtisası əlavə edilib;

2. “030110 İnteryer və eksteryerin bədii tərtibatı” ixtisas qrupuna “Bədii tərtibat işlərinin icraçısı” ixtisasından sonra “Florist” ixtisası əlavə olunub;

