Ədliyyə Nazirliyi daha iki siyasi partiyanı qeydiyyatdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar "Vəhdət" (Tahir Kərimli) və "Azad Vətən" (Akif Nağı) partiyalarıdır.

Bu barədə sentyabrın 8-də həmin partiyalardan məlumat verilib.

Bununla da Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən partiyaların sayı 14-ə çatıb.

