AVRO-2024: Türkiyə yığması heç-heçə etdi

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V turun oyunları davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün daha üç qrupda 7 görüş keçirilib.

A qrupunun favoritləri Şotlandiya və İspaniya səfər matçında böyükhesablı qələbə qazanıblar.

D qrupunun iştirakçılarından Xorvatiya öz meydanında Latviyanı darmadağın edib. Türkiyə yığması isə Ermənistanla heç-heçə edib.

Günün mərkəzi qarşılaşması Bratislavada keçirilib. Slovakiyaya səfərdə qalib gələn Portuqaliya millisi maksimum nəticə ilə J qrupunda liderliyini bir qədər də möhkəmlədib.

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi

8 sentyabr

A qrupu

Gürcüstan – İspaniya 1:7

Kipr – Şotlandiya 0:3

Xal durumu: Şotlandiya - 15 (5 oyun), İspaniya – 6 (3), Norveç – 4 (4), Gürcüstan – 4 (4), Kipr – 0 (4)

D qrupu

Türkiyə - Ermənistan 1:1

Xorvatiya – Latviya 5:0

Xal durumu: Türkiyə - 10 (5 oyun), Xorvatiya – 7 (3), Ermənistan – 7 (4), Uels – 4 (4), Latviya – 0 (4)

J qrupu

Slovakiya – Portuqaliya 0:1

Bosniya və Herseqovina – Lixtenşteyn 2:1

Lüksemburq – İslandiya 3:1

Xal durumu: Portuqaliya - 15 (5 oyun), Slovakiya – 10 (5), Lüksemburq – 10 (5), Bosniya və Herseqovina – 6 (5), İslandiya – 3 (5), Lixtenşteyn – 0 (5)

