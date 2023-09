Xəbər verdiyimiz kimi, gecə saatlarında Mərakeşdə 6,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda 296 nəfər zəlzələ nəticəsində həyatını itirb. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir.

Zəlzələ yaşayış yerlərində dağıntılara səbəb olub.

