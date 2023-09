Hindistanda "Böyük İyirmiliy"in (G20) “Bir dünya, bir ailə, bir gələcək” adlı sammit başlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Hindistan baş naziri Narendra Modi qonaqları qarşılayıb.



Nyu-Dehlidə keçirilən sammit 2 gün davam edəcək. İclasda bir sıra qlobal məsələlərin, o cümlədən iqlim dəyişikliyinin, Ukraynadakı müharibənin, beynəlxalq təhlükəsizliyin müzakirə olunacağı gözlənilir.

