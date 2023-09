Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb. Makrov və Paşinyanın son günlər regionda artan gərglinliyi müzakirə edib.

Makron məsələnin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun ədalətli həllinə sadiqliyini qeyd edib.



