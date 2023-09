Ədliyyə Nazirliyi ReAL Partiyasının üzvlərinin reyestrini təsdiqləyib.

Metbuat.az bildirir ki, bunu ReAL Partiyasının icraçı katibi Natiq Cəfərli bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası, AĞ Partiya, Vətəndaş Həmrəyliyi, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Azərbaycan Xalq Partiyası və Müsavat Partiyasının üzvlərinin reyestri təsdiqlənib.

