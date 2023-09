Azərbaycan XİN Ukraynadakı qondarma “seçkilərə” dair bəyanat yaydı

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ukraynanın bir sıra ərazilərində keçirilmiş qondarma “seçkilərə” dair bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “Azərbaycan və Ukrayna bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. Bundan irəli gələrək, Azərbaycan Ukrayna ərazisində bu dövlətin Konstitusiyasına və qanunvericiliyinə uyğun şəkildə keçirilən istənilən seçkinin legitim ola biləcəyini bəyan edir. Azərbaycanın bu prinsipial mövqeyi beynəlxalq hüququn dövlətlərin suverenliyinə aid olan hüquqlara hörmətlə bağlı universal şəkildə tanınmış norma və prinsiplərinə əsaslanır.

Bu meyarlara cavab vermədiyi üçün Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin bir hissəsində keçirilən son "seçkilər"in, ümumiyyətlə, heç bir qanuni qüvvəsi yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.