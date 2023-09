“Mançester Yunayted” zorakılıq ittihamları səbəbindən braziliyalı ulduzu Antonini məşqlərdən qeyri-müəyyən müddətə uzaqlaşdırıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı klub rəsmi məlumat yayıb. Oyunçunun kluba qayıtması yenidən müzakirə ediləcək.

Qeyd edək ki, Antoni Braziliya millisindən də kənarlaşdırılıb.

