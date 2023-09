​iPhone 15 və iPhone 14 Müqayisəsi - FOTO

Mobil texnologiyalar sürətlə inkişaf edir və istifadəçilər üçün daha da maraqlı hər yeni iPhone modelinin çıxması ilə əlaqədar böyük bir gözləmələr dövrünü təşkil edir. Apple-nin son iki iPhone modeli, iPhone 15 və iPhone 14, istifadəçilər üçün nələr təklif edir və aralarında hansı fərqlər mövcuddur?



Dizayn: iPhone 14 və iPhone 15, estetik görünüşə sahibdir, amma iPhone 15 daha inkişaf etmiş bir dizayna sahibdir. İncə qıvrımlar və daha az çərçivə ilə daha böyük bir ekran təklif edir.



Ekran: İki telefonun da OLED ekranları var, lakin iPhone 15 daha yüksək çözünürlüklü bir ekran təklif edir. Bu, daha bənzərsiz görüntülər və daha canlı rənglər deməkdir.



Performans: Hər iki model də güclü işləmə qabiliyyətinə sahibdir, amma iPhone 15 daha güclü bir işləmçi ilə gəlir. Bu, tətbiqlər və oyunlar üçün daha sürətli işləməyə imkan verir.



Kamera: Kamera funksiyaları əsasında iPhone 15, daha yüksək keyfiyyətli şəkil və video çəkmək imkanı təklif edir. Daha çox kamera sensoru və texnologiya ilə birlikdə gəlir.



Batareya ömrü: iPhone 15, daha böyük bir batareya ilə təchiz edilmişdir və batareya ömrünü artırır. Bu, telefonun daha uzun müddət işləməsinə imkan verir.



Qiymət: Əlbəttə ki, yeniliklər və yaxşılaşdırmalar qiymətə təsir edir. iPhone 15, iPhone 14-dən bir az daha bahalı ola bilər.



Əməliyyat sistemi: Hər iki telefon da iOS 15 ilə gəlir, amma iPhone 15 daha yüksək performans və funksiyalar təklif edir.



Yaddaş: İki model də fərqli yaddaş seçimləri təklif edir. iPhone 15 daha böyük yaddaş seçimləri ilə gəlir.



5G Dəstəyi: İki telefon da 5G dəstəyinə sahibdir, amma iPhone 15 daha sürətli 5G bağlantısı təklif edir.



Təhlükəsizlik: Hər iki telefon da yüksək səviyyədə təhlükəsizlik funksiyalarına sahibdir, lakin iPhone 15, üçüncü tərəfli proqramların girişinə qarşı daha sərt tədbirlər göstərir.



Əvvələ baxsaq, iPhone 14 ilə yaxşı performans və keyfiyyət əldə edə bilərsiniz, amma əgər daha yeni və güclü funksiyalar istəyirsinizsə, iPhone 15 daha yaxşı bir seçim ola bilər. Hər iki telefonun da özünəməxsus xüsusiyyətləri var, və seçim sizin istəklərinizə və bütünə uyğun gəlir.

