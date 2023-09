Dünya çempionatına gedən güləşçilərimiz müəyyənləşdi - SİYAHI

Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatına yollanacaq Azərbaycan idmançılarının adları bəlli olub.

Metbuat.az siyahını təqdim edir:

Sərbəst güləş

57 kq - Əliabbas Rzazadə;

61 kq - İntiqam Vəlizadə;

65 kq - Hacı Əliyev;

70 kq - Maqomed – Bəşir Xanıyev;

74 kq - Turan Bayramov;

79 kq - Orxan Abasov;

86 kq - Abubakr Abakarov;

92 kq - Osman Nurmaqomedov;

97 kq - Maqomedxan Mamedov;

125 kq - Georgi Meşvildişvili.

Qadın güləşi

50 kq - Mariya Stadnik;

53 kq - Elnurə Məmmədova;

57 kq - Jalə Əliyeva;

59 kq - Alyona Kolesnik;

62 kq - Elis Manolova;

65 kq - Birgül Soltanova.

Yunan - roma güləşi

55 kq - Eldəniz Əzizli;

60 kq - Nihat Məmmədli;

63 kq - Murad Məmmədov;

67 kq - Həsrət Cəfərov;

72 kq - Ülvü Qənizadə;

77 kq - Sənan Süleymanov;

82 kq - Rafiq Hüseynov;

87 kq - İslam Abbasov;

97 kq - Arif Niftullayev;

130 kq - Beka Kandelaki.

