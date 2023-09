Müğənni Nadir Qafarzadənin son paylaşımı marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaqlıq illərində çəkilən fotosunu sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşən sənətçi özünü 52 yaşda görmədiyini yazıb: “Hərdən elə gəlir ki, indi də uşağam. Heç özümü 52 yaşında hiss etmirəm. Bir də deyim ki, kasıbların heç uşaqlığı da olmur, mənim kimi…”, – deyə N. Qafarzadə vurğulayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.