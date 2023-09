1990-cı illərin məşhur estrada muğənnisi Nailə Əliyeva hazırda Bakıdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Aytac Sahəd sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, Nailə Əliyeva hazırda ailəlidir. Müğənni jurnalistə sənətdən öz istəyi ilə ayrıldığını və hazırda xoşbəxt bir həyatı olduğunu deyib:

“Nailə xanım onu xatırlayanlara, yaradıcılığını sevənlərə təşəkkürünü bildirdi və onlara xoş niyyətlərini çatdırmağımı istədi. Müsahibə vermək isə istəmədi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.