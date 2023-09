"Real Madrid"in futbolçusu Arda Gülerin sosial mediada paylaşılan görüntüləri trend olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarda Arda Gülerin manqalda kabab bişirdiyi əks olunub. Həmin anları gənc ulduzun böyük bacısı paylaşıb. Sözügedən paylaşım xüsusilə “Fənərbaxça”lı azarkeşlərin böyük marağına səbəb olub.

