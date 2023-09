"Estoniya Avropa Komissiyasının direktivinə uyğun olaraq, Rusiya qeydiyyatlı avtomobillərin ölkəyə girişini qadağan edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Estoniya daxili işlər naziri Lauri Lyaenemets bildirib.

“Sentyabrın 13-dən etibarən Rusiya dövlət nömrə nişanlı avtomobil sahibi ya Rusiyaya qayıtmalı, ya da avtomobilsiz sərhədi keçməli olacaq” , - nazir vurğulayıb.

