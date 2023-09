"Ermənistan artıq Rusiyaya arxalana bilməz".

Metbuat.az "Politico"ya istinadən bildirir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə, bunun əsas səbəbi Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibədir:

"Ukraynada gedən savaş Moskvanın imkanlarına təsir etdi"

Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan və Türkiyə Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdir:

“Ona görə də Kreml bu dövlətləri özündən uzaqlaşdırmamağa çalışır. Biz isə müstəqil, suveren olmaq istəyirik”.

