Meyxanaçı Baləli özünə lüks avtomobil alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, BMW X7-nin 2023-cü il modelinin qiyməti 255 min manatdır.

