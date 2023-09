8-15 sentyabr tarixlərində Türkiyə-Azərbaycan İkitərəfli SAT-SAS Təlimi keçirir.

Metbuat.az-ın "Apa"ya istinadla verdiyi xəbərə görə, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib/

Bundan əlavə, 18-30 sentyabr tarixlərində Türkiyə və Pakistan “Əbədi Qardaşlıq" - II Təlimi, eyni zamanda, Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə "Qafqaz Qartalı" təlimləri keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.