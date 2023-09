Bakıda tələbə adını qazanan şəxsə avtomobil hədiyyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Belə ki, Bakı Dövlət Universitetinin önünə "Leapmotor" markalı avtomobil gətirilib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.