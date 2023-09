Bakıda Üzeyir Hacibəyov küçəsində yerləşən Sahil bağında gənc oğlan qızı bıçaqlayıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, şahidlərin dediyinə əsasən, cinayəti törətdikdən sonra ərazidən qaçmaq istəyən şəxsi polis əməkdaşları saxlayıb.

Hadisədən sonra bıçaqlanan qadın isə təcili tibbi yardım maşını ilə yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparılıb.

