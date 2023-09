"İnciyib, getsin su içsin" - Rasim Balayev Şeyx Əbdüldən DANIŞDI

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti Rasim Balayev Xalq artisti, kinorejissor Əbdül Mahmudbəyovun (Şeyx Əbdül) Baku TV-də yayımlanan “Qapqara” verilişində onun barəsində səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az "Pravda.az"a istinadla xəbər verir ki, həmkarının ondan inciməsi, küsülü olmaları haqda dediklərinə R. Balayev belə reaksiya verib:

“İnciyib? Getsin, su içsin”.

Xalq artisti Ə. Mahmudbəyovun onun kinoya gəlişində xüsusi rol oynaması barədə dediklərinə isə “Heç nə demək istəmirəm” cavabını verib.

