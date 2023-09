Rusiyada “Whatsapp” bloklana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Federal İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi Rabitə Nəzarəti Agentliyi (Roskomnadzor) bildirib ki, yeni funksiya olan “Whatsapp”da kanal açma özəlliyi ilə kanllarda arına qeyri-qanuni məlumatlar yerləşdirilsə, “WhatsApp”a giriş bloklana bilər.

Açıqlamada Rusiya qanunlarının bütün şirkətlərə şamil olduğu bildirilib:

“Qadağan olunmuş məlumatları ehtiva edən düşmən kanalların meydana çıxması onların dərhal silinməsi tələbi ilə nəticələnəcək. Əks təqdirdə proqram bloklanacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.