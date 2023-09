Türk musiqisinin "İmperator" ləqəbli sənətçisi İbrahim Tatlısəsin bir neçə ay əvvəl təxirə düşən Bakı konserti reallaşacaq.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi oktyabrın 21-də paytaxtda sevənləri ilə görüşəcək.

Qeyd edək ki, İbrahim Tatlısəsin təxirə düşən konserti may ayına planlaşdırılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.