Əməkdar artist Elza Seyidacah nəvəsi Səmərruxu birinci sinfə yola salıb.

Metbuat.az "Axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, müğənni məktəbdən çəkilən fotoları izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, Səmərrux Seyidcahanın qızı Gülşənin övladıdır. Gülşənin bu yaxınlarda ikinci övladı dünyaya gəlib.

