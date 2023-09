Hava kəskin pisləşir: Güclü külək, yağış, qar...

Sentyabrın 17-si günorta saatlarından başlayaraq ayın 19-na qədər Azərbaycan ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbəri Ekologiya Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti yayıb.

Qeyd edilən dövrdə Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 15-20 m/s-dək, arabir 23-25 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv olacaq.

Ölkənin rayonlarında da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Qərb küləyinin gücü 25-30 m/s-yə çatacaq.

Böyük və Kiçik Qafqazın dağ çaylarında daşqın və sel gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.