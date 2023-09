BQXK-ya məxsus avtomobillər Xankəndiyə yollanıb

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 1 yük, 2 minik maşını artıq Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin postunu keçib.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, humanitar yardım daşıyan avtomobilləri qarşı tərəfdə BQXK-nın Xankəndində yerləşən ofisinin nümayəndələri qarşıladılar.

Hazırda avtomobillər Xankəndi istiqamətinə hərəkət edir.

***

06.50

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 1 yük, 2 minik maşını Rusiya sülhməramlı kontingentinin Ağdam-Xankəndi yolundakı postunun qarşısında gözləyir.

APA-nın Qarabağ müxbiri xəbər verir ki, qarşı tərəfdən cavab gəldiyi təqdirdə humanitar yüklü avtomobillərin Xankəndi istiqamətinə maneəsiz keçid reallaşacaq.

***

05.34

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 1 yük, 2 minik maşını artıq işğaldan azad edilmiş Ağdam rayon ərazisinə daxil olublar.

APA-nın Qarabağ bürosu xəbər verir ki, humanitar yardım daşıyan avtomobillər Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsi ilə Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarətində olan ərazidən keçid edərək Xankəndinə gedəcək.

Qeyd edək ki, Qarabağa yüklərin çatdırılması üçün Laçın yolu ilə yanaşı, Ağdam-Xankəndi yolundan da istifadə edilməsi barədə razılıq əldə olunub.

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisi və Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı arasında humanitar yüklərin Laçın yolu ilə yanaşı, Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə də çatdırılması razılaşdırılıb.

