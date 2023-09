Xəbər verdiyimiz kimi, hazırda ölkədə davam edən qeyri-sabit hava şəraiti bölgələrdə fəsadlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində insanların gediş-gəliş üçün istifadə etdiyi körpü dağılıb.

Sakinlərin məlumatıan görə, sözügedən körpü uzun müddətdir ki, həmin baxımsız vəziyyətdə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.