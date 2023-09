Tanınmış meyxanaçı Orxan Lökbatanlı yeni studiya açıb. Studiya "Ok" adlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçı özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Sənət dostları bu münasibətlə Orxan Lökbatanlının qonağı olublar, onu təbrik ediblər.

Baləli, Ruslan Müşviqabadlı, Cahangeşt Balaxanılı kimi meyxanaçılar bir araya gəliblər.

