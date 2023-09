Hazırda Xankəndidə yerləşən hava limanında izdiham yaşanır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə görüntülər erməni Teleqram kanallarında yayılıb. Bildirilir ki, Əsgəran və digər yaşayış məntəqələrindən insanlar kütləvi şəkildə getdiyi üçün limanda sıxlıq yaranıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

