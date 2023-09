Azərbaycan Ordusunun apardığı 24 saatlıq antiterror əməliyyatından sonra separatçıların 200-dən çox itkisi, 400-dən çox yaralısı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı cinayətkar rejimə bağlı Teleqram kanallarında məlumat yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.