"Avropa Parlamenti artıq çoxdandır ki, Azərbaycana qarşı səlib yürüşünə çıxıb" - QAİ

Qərbi Azərbaycan İcması Avropa Parlamentinin deputatlarının son günlər verdikləri qərəzli açıqlamalarla bağlı bildirir ki, Avropa Parlamenti artıq çoxdandır ki, Azərbaycana qarşı səlib yürüşünə çıxıb.

Metbuat.az xbər verir ki, bu barədə İcmanın yaydığı açıqlamada bildirilib.

Qeyd olunub ki, Natali Luazo, Fransua Bellami, Marina Kalyurand, Andrey Kovaçev, Lukas Furlas və bu qəbildən olan deputatların düşdüyü durum acınacaqlıdır:

"Müharibələrə, işğallara, insan iztirablarına, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə etnik və dini simpatiya əsasında yanaşan irqçi, islamofob, Azərbaycanofob Avropa Parlamenti Avropanın utanc mənbəyidir".

