Muxtar Babayev Hindistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşdü

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Sridharan Madhusudhananla görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Görüşdə “Azərbaycan Respublikası və Hindistan Respublikası arasında ticarət, iqtisadi, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya” çərçivəsində qarşıda duran vəzifələr, iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, gələcək perspektivlər müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.