Azərbaycan hərbçiləri lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı dövlət bayrağımızı ərazilərimizdən birində ucaldıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.