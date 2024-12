Milli Qəhrəmanın oğlunun toyudur - FOTO

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyev toyudur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat yayıb.

Elvin Ülkər adlı xanımla evlənir. Cütlüyün toyu Bakıdakı restoranların birində baş tutur.

Onların nişan mərasimi iki ay əvvəl olub.

Qeyd edək ki, İlqar Mirzəyev 2020-ci il iyulun 12-də Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdikləri təxribatların qarşısını alarkən şəhid olub.

