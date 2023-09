Konfrans Liqasında gecənin nəticələri

Ötən gecə Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunda yekun vurulub.

Qol.az xəbər verir ki, H qrupunda yer "Fənərbaxça" Danimarka "Norşellan"ını qəbul edib və 3:1 hesablı qələbə qazanıb. Qrupun digər oyununda "Ludoqorets" "Spartak"ı darmadağın edib.

D qrupundakı "Beşiktaş" isə Belçikada "Brügge"nin qonağı olub və heç-heçə edib. Bu qrupun digər matçında "Luqano" "Bude Qlimt"lə heç-heçə edib.



Konfrans Liqası, qrup mərhələsi, 1-ci tur

21 sentyabr

E qrupu

20:45. "Legiya" (Polşa) - "Aston Villa" (İngiltərə) - 3:2

Qollar: Vszolek, 3, Muki, 26, 51 - Duran, 6, Dinye, 38

20:45. "Jrinski" (Bosniya) - "AZ Alkmaar" (Niderland) - 4:3

Qollar: Kozulj, 48, 81, Korluka, 68, Hrvanoviç, 71 - Van Brederod, 10, Miynans, 32, De Uit, 44

F qrupu

20:45. "Genk" (Belçika) - "Fiorentina" (İtaliya) - 2:2

Qollar:Zeqiri, 12, Makkenize, 85 - Ranieri, 7, 23

20:45. "Ferensvaroş" (Macarıstan) - "Çukariçki" (Serbiya) - 3:1

Qollar: Varqa, 44-pen; Kvabena, 45+7, Peşiç, 79 - İvanoviç, 26

G qrupu

20:45. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Aberdin" (Şotlandiya) - 2:1

Qollar: Marmouş, 11-pen; Kox, 61 - Polvara, 22

20:45. HİK (Finlandiya) - PAOK (Yunanıstan) - 2:3

Qollar: Bande, 35, Raduloviç, 90+9-pen. - Kulirakis, 55, Despadov, 81, Tomas, 90+4

H qrupu

20:45. "Fənərbaxça" (Türkiyə) - "Norşelland" (Danimarka) - 3:1

Qollar: Krespo, 24, Batşuayi, 30, Aziz, 47 - Villadson, 55

20:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Spartak" (Slovakiya) - 4:0.

Qollar: Yordanov, 46, Piotrovski, 50, 63, Seço, 90+4

A qrupu

23:00. "Slovan" (Slovakiya) - "Klaksvik" (Farer adaları) - 2:1

Qollar: Ueiss, 54, Kavrik, 74 - Pavloviç, 48

B qrupu

23:00 "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Breydablik" (İslandiya) - 3:2

Qollar: Makon, 11, Zahavi, 24, Biton, 32 - Olsen, 44, 55

23:00 "Zarya" (Ukrayna) - "Gent" (Belçika) - 1:1

Qollar: Qerreyro, 70 - Kuypers, 67

C qrupu

23:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 5:1

Qollar: Petkoviç, 43-pen; Bulat, 58, Marin,85, Haliloviç, 90+3 - Hovhannisyan, 78

23:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Balkani" (Kosovo) - 1:0

Qol: Kalvax, 73

D qrupu

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - 1:1

Qollar: Vanaken, 77 - Tosun, 88

23:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Bude-Qlimt" (Norveç) - 0:0

20 sentyabr

A qrupu

"Lill" (Fransa) - "Olimpiya" (Sloveniya) - 2:0

