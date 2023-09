Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Aİ-nin Ermənistan Respublikasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, səfir Vasilis Maraqos da iştirak edib.

Qarabağ ətrafındakı vəziyyət müzakirə edilib.

Bildirilib ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında şərti sərhəddəki vəziyyətə də toxunulub.



Qeyd edək ki, Toivo Klaarın Azərbaycana da səfəri gözlənilir.

