Azərbaycanın göndərdiyi ərzaq yükü Xankəndiyə çatdı - VİDEO

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin ehtiyaclarının təmin olunması üçün humanitar məqsədlə göndərilən ərzaq yükü ünvana çatdırılıb və avtomobil karvanı geri dönüb.

Bu barədə Metbuat.az-a barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında içərisində müxtəlif ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələr olan 20 tonluq 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil fəaliyyətdə olan Ağdam-Xankəndi yolu ilə yola salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.