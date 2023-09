Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Şolz ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan hökuməti yayıb.

Qeyd edilib ki, həmsöhbətlər son günlər baş verən prosesləri müzakirə ediblər.

