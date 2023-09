Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunda növbəti qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçu "Rudes"ə qarşı keçirdikləri çempionatın IX tur oyununda fərqlənib. Emreli 38-ci dəqiqədə komandasının ikinci qoluna imza atıb.

Qeyd edək ki, matçda ilk hissə başa çatıb və "Dinamo" 2:0 hesabı ilə öndədir.

