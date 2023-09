Müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi prosesində iştirak etmək istəyən şəxslərin qeydiyyatdan keçərkən “İş məlumatları” bölməsində dərs yükünə dair tələb olunan arayışın müvafiq xanaya düzgün formada yükləməsi vacibdir.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müsabiqədə iştirak edən namizədlər nümunədə tələb olunan arayış formasını təqdim etməlidirlər.

