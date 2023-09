ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi səlahiyyətlərini icra edən Yuri Kim və USIAD-ın rəhbəri Samanta Pauer bu gün Ermənistana səfər edib.

Metbuat.az Erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ABŞ rəsmiləri artıq İrəvandadır.

Səfər çərçivəsində ABŞ-Ermənistan əlaqələrinin, Qarabağdakı humanitar vəziyyətin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.



