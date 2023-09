Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın vəziyyəti açıqlanıb.

Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Qənirə Paşayevanın müalicəsi ümumi reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir.

Qeyd edilib ki, Qənirə Paşayevanın vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

