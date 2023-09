​“Əl-Hilal”a transfer olan Neymarın planı üzə çıxdı - Bu kluba qayıdacaq

“Əl-Hilal”ın braziliyalı ulduzu Neymar 2026-cı il dünya çempionatından əvvəl ölkəsinə qayıdacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, yay transfer dövründə Avropa futbolu ilə vidalaşan və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Hilal" komandasına keçən Neymarın "Santos"a qayıtmaq istədiyi iddia edilib. Məşhur jurnalist Ademir Kintinonun məlumatına görə, Neymar buna görə də “Əl Hilal”ın 4 illik müqavilə təklifini geri çevirərək 2 illik müqavilə imzalayıb. İddialara görə, Neymar Braziliyada futbol oynamaqla milli komandada hazırlıq baxımından problem yaşamaq istəmir. Buna görə, dünya çempionatına bir il qalmış o ölkəsinə qayıtmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Neymar "Əl Hilal" forması ilə keçirdiyi ilk üç matçda qol sevincini yaşaya bilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.