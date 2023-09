Azərbaycan millisinin üzvü Ozan Can Kökçü Niderlandda baxımlı qol vurub.

Metbuat.az verir ki, “Eyndhoven”də forma geyinən futbolçu II Liqanın VII turunda “Ayaks”ın gənclərdən ibarət komandasına qarşı səfər matçının 90+2-ci dəqiqəsində cərimə zərbəsindən fərqlənib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

